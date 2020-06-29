Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Многие из технических характеристик бюджетных смартфонов Redmi 9A и Redmi 9C уже известны.

Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.

Многие из технических характеристик бюджетных смартфонов Redmi 9A и Redmi 9C уже известны. У обоих устройств будут 6,53-дюймовые экраны, батарея ёмкостью 5000 мА/ч. У новинок будет 3/4 Гб оперативной и 32/64 постоянной памяти.

Модель Redmi 9A оснащена одной 13-мегапиксельной камерой, Redmi 9C в свою очередь будет представлен в двух вариантах. Один, без поддержки NFC, но с тройным модулем камеры на 13, 5 и 2 Мп. Вариант с поддержкой NFC использует только два модуля камеры —13 и 2 Мп.

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Видео: YouTube/ Argus World