Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым. Об этом заявили представители Государственного космического управления Китая. В настоящее время контейнер с ценными материалами с естественного спутника Земли успешно извлекли из капсулы.
Образы переданы наземным операционным системам, что означает переход миссии "Чанъэ-5" от инженерной фазы к научно-исследовательской
опубликованное заявление
Напомним, что возвращаемый китайский модуль успешно достиг поверхности Земли 24 ноября вместе с образцами лунного грунта. Объект сел в заданном районе Внутреннем Монголии. Затем капсулу транспортировали в Пекин. Торжественная церемония передачи материалов исследователям состоялась в столице КНР утром 19 декабря.
В NASA надеются, что Китай поделится данными о грунте с Луны с научным сообществом.
Видео: YT / SMU Rahman
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