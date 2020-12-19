Торжественная церемония состоялась в Пекине утром 19 декабря.

Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым. Об этом заявили представители Государственного космического управления Китая. В настоящее время контейнер с ценными материалами с естественного спутника Земли успешно извлекли из капсулы.

Образы переданы наземным операционным системам, что означает переход миссии "Чанъэ-5" от инженерной фазы к научно-исследовательской опубликованное заявление

Напомним, что возвращаемый китайский модуль успешно достиг поверхности Земли 24 ноября вместе с образцами лунного грунта. Объект сел в заданном районе Внутреннем Монголии. Затем капсулу транспортировали в Пекин. Торжественная церемония передачи материалов исследователям состоялась в столице КНР утром 19 декабря.

В NASA надеются, что Китай поделится данными о грунте с Луны с научным сообществом.

Видео: YT / SMU Rahman