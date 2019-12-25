Дорожную ситуацию в Петербурге в пятницу вечером оценили в 7 баллов

Движение ограничивают не только аварии, но и дорожные работы.

Вечером в пятницу, 26 февраля, дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 7 баллов. По данным "Яндекс.Пробки", к девяти часам вечера загруженность дорог не будет превышать 4 баллов.

Судя по карте, в основном "стоит" центр: Большая Пушкарская улица, Введенская улица, Каменноостровский проспект, улица Куйбышева, проспект Добролюбова, Кронверкская набережная, набережная Кутузова, улица Восстания, Суворовский проспект и другие улицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали троих юных разбойников, укравших из магазина баночное пиво.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"