Дом арестанта Соколова в Петербурге стал местом для экскурсии

Петербургские краеведы включили дом 82 на набережной реки Мойки в свой маршрут по криминальным местам города.

Петербуржцы провели экскурсию по дому Олега Соколова, подсудимый находится в "Крестах" по обвинению в убийстве. За прогулку по криминальным местам жители заплатили 700 рублей. В роли гидов - краевед Дмитрий Витушкин и историк Михаил Уваров.

Маршрут включает в себя криминальные места Петербурга: место смерти Григория Распутина, Сергея Есенина, место жительства Родиона Раскольникова, героя книги Достоевского. Теперь к списку добавился еще один вариант - дом 82 на набережной реки Мойки, из которой доцент Соколов вынес останки убитой Анастасии Ещенко.

На экскурсию пришли около 10 человек, участники оставили позитивные комментарии в социальных сетях.

"Как всегда - глубокое понимание петербургской истории и культуры. И да, события недавние - тоже достояние истории, тоже порождение всего предыдущего исторического процесса", - написал один из пользователей.

Также петербуржцы возложили цветы у мемориала в память 24-летней аспирантки.

Фото: "Кровавый Петербург" / VK