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Дом арестанта Соколова в Петербурге стал местом для экскурсии
Сегодня, 21:53
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Дом арестанта Соколова в Петербурге стал местом для экскурсии

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Петербургские краеведы включили дом 82 на набережной реки Мойки в свой маршрут по криминальным местам города.

Петербуржцы провели экскурсию по дому Олега Соколова, подсудимый находится в "Крестах" по обвинению в убийстве. За прогулку по криминальным местам жители заплатили 700 рублей. В роли гидов - краевед Дмитрий Витушкин и историк Михаил Уваров.

Маршрут включает в себя криминальные места Петербурга: место смерти Григория Распутина, Сергея Есенина, место жительства Родиона Раскольникова, героя книги Достоевского. Теперь к списку добавился еще один вариант - дом 82 на набережной реки Мойки, из которой доцент Соколов вынес останки убитой Анастасии Ещенко. 

На экскурсию пришли около 10 человек, участники оставили позитивные комментарии в социальных сетях. 

"Как всегда - глубокое понимание петербургской истории и культуры. И да, события недавние - тоже достояние истории, тоже порождение всего предыдущего исторического процесса", 

- написал один из пользователей. 

Также петербуржцы возложили цветы у мемориала в память 24-летней аспирантки. 

Фото: "Кровавый Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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