Должностное лицо ответит за гибель полуторагодовалой девочки в "Пулково"

СК закончил рассмотрение дела по трапу в "Пулково" и направил материалы в Московский районный суд.

Начальник участка механических работ ООО “Воздушные ворота Северной столицы” предстанет перед судом за некачественный ремонт трапа в “Пулково”. Напомним, что в результате обрушения конструкции пострадала пенсионерка и погиб маленький ребенок.

Сообщается, что в Следственном комитете закончено расследование уголовного дела по данному инциденту. Ответственное должностное лицо обвиняют в некачественном проведении ремонта оборудования, который привел по неосторожности к летальному исходу для пассажира аэропорта.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что по прямому указанию начальника участка был заменен узел-ось поворота посадочной площадки трапа. Однако, установленная деталь имеет ряд отличий от заводских характеристик, требуемых для установки. Замененный элемент имел меньшую прочность и уровень нагрузки, чем было необходимо.

Дело будет рассматриваться в Московском районном суде.