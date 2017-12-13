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Должностное лицо ответит за гибель полуторагодовалой девочки в "Пулково"

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СК закончил рассмотрение дела по трапу в "Пулково" и направил материалы в Московский районный суд.

Начальник участка механических работ ООО “Воздушные ворота Северной столицы” предстанет перед судом за некачественный ремонт трапа в “Пулково”. Напомним, что в результате обрушения конструкции пострадала пенсионерка и погиб маленький ребенок. 
 
Сообщается, что в Следственном комитете закончено расследование уголовного дела по данному инциденту. Ответственное должностное лицо обвиняют в некачественном проведении ремонта оборудования, который привел по неосторожности к летальному исходу для пассажира аэропорта. 
 
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что по прямому указанию начальника участка был заменен узел-ось поворота посадочной площадки трапа. Однако, установленная деталь имеет ряд отличий от заводских характеристик, требуемых для установки. Замененный элемент имел меньшую прочность и уровень нагрузки, чем было необходимо. 
 

 
Дело будет рассматриваться в Московском районном суде. 
 
Подробнее о возбуждении уголовного дела Piter.tv писал в этом материале, о самом инциденте - здесь. Отметим, что женщина-пассажирка получила серьезные травмы, а полуторагодовалая девочка скончалась в больнице.  
Теги: аэропорт , воздушные ворота северной столицы , московский районный суд , пулково , следственный комитет
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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