Новые документы о Ленинградском процессе над нацистами внесены в государственный архив Петербурга

ФСБ предоставила городу дополнительные доказательства совершенных казней и причастности к ним подсудимых, а также копии актов районных комиссий с информацией о совершенных преступлениях.

ФСБ передало в государственный архив Петербурга новые документы о Ленинградском процессе над нацистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Исторические документы относятся к процессу над нацистскими преступниками 1945-1946 г.г. относительно массовых казней мирных жителей в Великую Отечественную войну. В частности, городской архив получил фотокопии протоколов заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа и копии актов районных комиссий, в которых описаны совершённые преступления и представлены дополнительные доказательства казней.

В 2023 году с момента принятия указа президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников" исполняется 80 лет. В общей сложности обвиняемыми в процессе стали 11 фашистов, среди которх –генерал-майор вермахта Генрих Ремлингер, который ранее исолнял обязанности военного коменданта Пскова.

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