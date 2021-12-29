Доктор Стивс: головная боль – один из симптомов омикрон-штамма COVID-19

Доктора настаивают на том, чтобы в список классических симптомов добавили боль в горле, головную боль и насморк.

Одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс заявила, что в 75% случаев симптомы омикрон-штамма схожи с типичным проявлением простуды. Слова Стивс приводит издание Daily Express.

Как правило люди, которые заболевают омикрон-штаммом COVID-19, переносят заболевание в легкой форме. Однако, высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Чтобы сдерживать распространение инфекции необходимо учитывать еще три симптома, которые часто встречаются во врачебной практике. Доктора настаивают на том, чтобы в список классических симптомов добавили боль в горле, головную боль и насморк.

Напомним, что новую мутацию COVID-19 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. В ней содержатся десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Исследователи не исключают, что изменения в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и вакцинированных.

Ранее мы сообщили, что Петербургу выделят средства из федерального бюджета на развитие здравоохранения.

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