Медик советует надевать на шею смоченный в воде шарф.

Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары. Об этом специалист заявил в собственном Instagram-аккаунте.

Чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее Евгений Комаровский, врач

Специалист порекомендовал смочить шарф, а после надеть его на шею. По его словам, в магазинах продаются специальные шарфы для подобных целей. Их можно замочить и использовать как платок.

Врач напомнил, что ея для человека является рефлексной зоной, в которой располагаются крупные сосуды и на которой наблюдаются постоянные испарения. Поэтому замоченный шейный платок позволит испытать чувство облегчения в жару. Шарф также спасет кожу от ожогов солнечных лучей.

Учёный назвал причину долгого угасания пандемии коронавируса.

Видео: Instagram/ doctor_komarovskiy