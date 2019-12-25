Учёный назвал причину долгого угасания пандемии коронавируса

Если бы люди соблюдали карантинный режим, то количество заболевших и смертей было бы меньше.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал причину долгого угасания пандемии коронавируса. По его мнению, это люди, которые не верят в существование или опасность COVID-19 – так называемые "ковид-диссиденты".

Тавадян отметил, что они часто пренебрегают санитарно-эпидемиологическими мерами — не соблюдают социальную дистанцию, из-за чего часто возникают новые очаги заражения. По опросам, около 30% граждан России относятся к коронавирусу скептически.

Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Агасти Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований

По его словам, если бы люди соблюдали карантинный режим, то количество заболевших и смертей было бы меньше. Он добавил, что плато может продлиться до двух месяцев — пока количество заражённых не станет критическим, как в Москве, или до создания вакцины.

Ранее России предсказали снижение смертности от коронавируса.