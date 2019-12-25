Сейчас в России может быть от 1,9 до восьми миллионов граждан, заболевших COVID-19.

России предсказали снижение смертности от коронавируса. С прогнозом выступил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он рассказал, что к концу июля смертность от COVID-19 в Москве сократится в два или три раза. При этом в регионах снижение будет в 1,5-2 раза.

Тавадян отметил, что в Москве пройден пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, поэтому показатели смертности будут снижаться. По его словам, некоторые регионы прошли пик и уже вышли на плато.

Эксперт отметил, что сейчас в России может быть от 1,9 до восьми миллионов граждан, заболевших COVID-19. Это от 1,2% до 5,5% населения.

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