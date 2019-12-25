Доктор Мясников прокомментировал смертность российских медиков с коронавирусом

Французские коллеги рассказывают ему о том, что им приходилось выходить на смены в "красные зоны" в пластиковых мешках для мусора.

Доктор Александр Мясников, главврач столичной больницы №71, прокомментировал смертность российских медиков с коронавирусом. Он сделал это в своём телеграм-канале.

Мясников назвал борьбу медиков с коронавирусом "неравной дуэлью", подчеркнув, что информация о недостатке средств защиты — бессмысленная спекуляция. Он рассказал, что французские коллеги рассказывают ему о том, что им приходилось выходить на смены в "красные зоны" в пластиковых мешках для мусора.

Трудности есть всегда и везде, но у нас они решались с непривычной четкостью и быстротой. доктор Мясников

Он отметил, что в России смертность от коронавируса намного ниже, чем в других странах, однако на ситуации с медиками это не сказывается. Причина в том, что они работают с тяжёлыми больными, а именно они носители самого вирулентного вируса. Поэтому Мясников и подобрал сравнение с дуэлью — "кто-то стреляет с 25 шагов, где сложно попасть в человека, а кто-то — в упор через платок".

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