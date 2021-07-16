Додон выступил за объединение левых партий Молдавии

Экс-президент рассказал о необходимости реформирования оппозиционных движения в стране.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступил за объединение левых партий республики. Такое заявление политик сделал в видеообращении, опубликованном в его аккаунте на Facebook. По словам спикера, оппозиции следует совместно бороться с прозападными силами.

Левый фланг нужно реформировать. Нужен ребрендинг. Мы готовы и, скорее всего, укрепим наши ряды. Поговорим с представителями других партий левого толка, чтобы предложить проект, идею консолидации левоцентристов, возможно, уже этой осенью. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что ПСРМ Игоря Додона принимала участие в досрочных выборах в парламент 11 июля в блоке вместе Партией коммунистов, которой управляет экс-президент Владимир Воронин. ЦИК Молдавии сообщил, что большее количество голосов получила прозападная Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего главу государства Майю Санду. Сторонники движения получили 52,8% голосов, что дает ей право самостоятельно сформировать кабинет министров.

Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о цели евроинтеграции.

Фото и видео: Facebook / Игорь Додон