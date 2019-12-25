Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"

Политик находился в однодневной рабочей поездке в Москве.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что вылетает из России домой с партией "Спутника V". Такое заявление политик сделал в видеообращении распространенном в его социальных сетях. Спикер заявил, что везет с собой партию российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, переданной Москвой республике в качестве гуманитарной помощи.

Додон в пятницу отправился с однодневным рабочим визитом в Россию, он провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.

Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей… Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что Додон находился 23 апреля в однодневным рабочим визитом в Москве. Он встретился в России с заместителем начальника администрации президента Владимира путина Дмитрием Козаком. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Пресс-служба местного парламента ранее упоминала о том, что новая партия "Спутника V" дойдет в страну 24 апреля.

Додон надеется, что парламент Молдавии примет закон об особом статусе русского языка.

Фото: YouTube/Igor Dodon