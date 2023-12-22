Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии

Политик отметил, что следует ориентироваться на национальные интересы Молдавии.

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов в республике Игорь Додон заявил, что на территории республики нужно запретить любые военные учения с другими государствами. Соответствующее заявление экс-глава республики сделал в ходе регулярного брифинга, транслировавшегося в социальных сетях. Политик отметил, что самым важным делом он считает сохранение мира.

Я думаю, что нужно аннулировать и запретить любые военные учения с другими странами на территории Молдавии исходя из нейтрального статуса. Нужно отменить вызовы резервистов, когда каждый день наших детей, родственников под угрозой уголовного преследования призывают в военкомат, пугают людей. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом. Несмотря на это, с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным политическим лидером остается Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

Додон примет участие в ПМЭФ.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon