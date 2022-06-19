Дочь президента Филиппин приняла присягу в качестве 15-го вице-президента

Сара Дутерте также станет министром по образованию в стране.

Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара приняла присягу в качестве 15-го вице-президента республики. Она получила от жителей страны 32,2 миллиона голосов поддержки своей кандидатуры. Официальная трансляция церемонии велась местным вещательным штабом. На торжественном мероприятии присутствовал ее отец, а также избранный новый лидер страны Фердинанд Маркос - младший, конгрессмен и бывший президент Глория Макапагал Арройо, послы и другие политики. Сара также возглавит министерство образования в стране после 30 июня.

Голоса 32,2 млн филиппинцев были громкими и ясными, с призывом служить нашей родине. И это послание было повторено в моей клятве: посвятить себя служению нации. Сара Дутерте, вице-премьер Филиппин

Напомним, что 9 мая на Филиппинах состоялись президентские выборы. Действующим лидер страны 77-летний Дутерте, который по конституции не может больше переизбираться, покинет должность 30 июня. В тот же день состоится инаугурация Маркоса - младшего.

Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 58.

Фото и видео: YouTube / Rappler