Дочь президента Филиппин приняла присягу в качестве 15-го вице-президента

Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара приняла присягу в качестве 15-го вице-президента республики. Она получила от жителей страны 32,2 миллиона голосов поддержки своей кандидатуры. Официальная трансляция церемонии велась местным вещательным штабом. На торжественном мероприятии присутствовал ее отец, а также избранный новый лидер страны Фердинанд Маркос - младший, конгрессмен и бывший президент Глория Макапагал Арройо, послы и другие политики. Сара также возглавит министерство образования в стране после 30 июня.
Голоса 32,2 млн филиппинцев были громкими и ясными, с призывом служить нашей родине. И это послание было повторено в моей клятве: посвятить себя служению нации.
Сара Дутерте, вице-премьер Филиппин
Напомним, что 9 мая на Филиппинах состоялись президентские выборы. Действующим лидер страны 77-летний Дутерте, который по конституции не может больше переизбираться, покинет должность 30 июня. В тот же день состоится инаугурация Маркоса - младшего.
Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 58.
Фото и видео: YouTube / Rappler
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