Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО

Один из волонтеров рассказал о том, почему решил воевать за Россию.

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожcкую область для участия в специальной военной операции в рядах батальона имени Судоплатова. Для начала иностранные солдаты пройдут боевую подготовку. Мужчина рассказал журналистам "РИА Новостей" о тм, что на протяжении нескольких лет жил в Москве во время своей учебы в вузе, поэтому он хорошо знаком с русским языком и культурой страны, а также завел много друзей из РФ. Говоря о собственном опыте ведения сражений, он отметил, что на Родине проходил службу в армии, однако реального боевого опыта у него нет.

Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют волонтер СВО с позывным Кузон

овки ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости