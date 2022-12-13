Пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Стратегические расчетчики отрабатывают задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Они также выполняют свою работу в темное время суток.
В военном ведомстве отметили, что расчеты ПГРК "Ярс" совершают марш протяженностью до 100 км и решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.
Ранее Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины.
Видео: Минобороны России
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