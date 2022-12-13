Расчеты ПГРК совершают марш протяженностью до 100 км

Пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стратегические расчетчики отрабатывают задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Они также выполняют свою работу в темное время суток.

В военном ведомстве отметили, что расчеты ПГРК "Ярс" совершают марш протяженностью до 100 км и решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Ранее Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины.

Видео: Минобороны России