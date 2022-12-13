Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

Глава РФ рассказал о помощи жителям приграничных регионов с Украиной.

Российский президент Владимир Путин призвал министерство по обороне не допускать обстрелов регионов со стороны неонацистских вооруженных формирований Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе правительственного совещания, посвященного восстановлению инфраструктуры новых территорий и приграничных регионов страны. Он рассказал о помощи жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома были разрушены из-за ракетных ударов со стороны ВСУ.

Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Владимир Путин, президент РФ

Путин: льготная ипотека для новых территорий повысит темпы восстановления.

Фото и видео: Kremlin.ru

