Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

Российский президент Владимир Путин призвал министерство по обороне не допускать обстрелов регионов со стороны неонацистских вооруженных формирований Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе правительственного совещания, посвященного восстановлению инфраструктуры новых территорий и приграничных регионов страны. Он рассказал о помощи жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома были разрушены из-за ракетных ударов со стороны ВСУ.
Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства.
Владимир Путин, президент РФ
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Фото и видео: Kremlin.ru
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