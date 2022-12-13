Путин: льготная ипотека для новых территорий повысит темпы восстановления

Глава РФ рассказал о восстановлении четырех регионов страны.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что льготная ипотека для новых территорий (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) повысит темпы восстановления в этих регионах. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на правительственном заседании, посвященному вопросам ЖКХ и инфраструктуры. Политик отметил, что речь идет о предоставлении ипотеки местному населению в размере 2%. Он пояснил, что работа ведется на тех землях, на которых уже завершились боевые действия. там вводятся в эксплуатацию больницы, учебные учреждения, детские сады, поликлиники и ведется ремонт коммунальных конструкций: включая дороги, сети связи.

Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях. Нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Владимир Путин, президент РФ

Глава России выразил благодарность всем субъектам страны, которые которые оказывают помощь новым регионам.

Кабмин выделит средства на субсидии льготникам на газификацию.

Фото и видео: Kremlin.ru