В Петербурге обустраивают площадки для собак

До конца года в городе появится шесть площадок для выгула собак.

В Санкт-Петербурге открываются две новые площадки для выгула и дрессировки собак. Одна из них расположена в Василеостровском районе на Среднем проспекте В.О., а вторая – в Калининском районе на пересечении улицы Верности и Меншиковского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее уже были открыты две площадки – в Петроградском районе и ещё две площадки в Кронштадтском районе, а также в Калининском на Лабораторном проспекте находятся на завершающей стадии работ.

Все работы по благоустройству площадок проводятся в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, площадка в Калининском районе обновляется в рамках проекта "Твой бюджет: благоустройство".

Ранее сообащлось, что за полгода без сопровождения хозяев перевезли 5,7 тысяч животных на ОЖД.

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