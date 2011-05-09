Дмитрия Ваньчкова назначили зампредседателя комитета по транспорту

Во вторник, 27 апреля, бывший глава Центра управления парковками Петербурга занял должность заместителя председателя комитета по транспорту, отмечается в письме на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что Центр управления парковками, Центр транспортного планирования и Дирекция по организации дорожного движения перешли в ведение комитета с первого февраля этого года.
Должность временно исполняющего обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", перешла Михаилу Курдяеву.
Ранее мы писали, что в Петербурге вновь пытаются закрепить единый цвет такси.
Фото: Смольный
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