Дмитрия Ваньчкова назначили зампредседателя комитета по транспорту

С апреля 2020 по апрель текущего года Ваньчков занимал должность исполняющего обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Во вторник, 27 апреля, бывший глава Центра управления парковками Петербурга занял должность заместителя председателя комитета по транспорту, отмечается в письме на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Центр управления парковками, Центр транспортного планирования и Дирекция по организации дорожного движения перешли в ведение комитета с первого февраля этого года.

Должность временно исполняющего обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", перешла Михаилу Курдяеву.

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Фото: Смольный