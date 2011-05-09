  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитрия Ваньчкова назначили зампредседателя комитета по транспорту
Сегодня, 21:32
64
smirenny

Дмитрия Ваньчкова назначили зампредседателя комитета по транспорту

0 0

С апреля 2020 по апрель текущего года Ваньчков занимал должность исполняющего обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Во вторник, 27 апреля, бывший глава Центра управления парковками Петербурга занял должность заместителя председателя комитета по транспорту, отмечается в письме на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Центр управления парковками, Центр транспортного планирования и Дирекция по организации дорожного движения перешли в ведение комитета с первого февраля этого года.

Должность временно исполняющего обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", перешла Михаилу Курдяеву.

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь пытаются закрепить единый цвет такси.

Фото: Смольный

Теги: дмитрий ваньчков, комитет по транспорту
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии