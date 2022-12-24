Для животных приюта "Ильинка" жители Петербурга собрали более тонны необходимых товаров

Сбор кормов и других вещей объявили после пожара.

За две недели петербуржцы собрали около тонны необходимых товаров для животных приюта "Ильинка". Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района сегодня, 25 августа.

Волонтеры объявляли пункт приема в поликлинике №107, расположенной на улице Коммуны. Неравнодушные жители Северной столицы приносили сухой и влажный корма, наполнители, медикаменты, постельное белье и игрушки. Все собранное уже доставлено в приют.

Сбор объявили после пожара в "Ильинке", который произошел 16 августа. Тогда погибли четыре собаки, 30 животных спасли.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге НКО "Благотворительная больница" спасла жизнь бездомного, который отморозил ноги зимой и не мог ходить.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района