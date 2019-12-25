Для борьбы с пиратством Microsoft будет использовать блокчейн Ethereum

В конце сентября станет известно про будущее Argus и сотрудничество с командой Ethereum.

Компания Microsoft для борьбы с пиратством планирует выстроить целую систему. Так, для обнаружения для обнаружения нелицензионного использования применят блокчейн Ethereum в качестве платформы для новой системы Argus. Об этом пишет ИА "Красная Весна" со ссылкой на пресс-службу компании.

В конце сентября станет известно про будущее сотрудничество. Отмечается, что по объему капитализации Ethereum является второй в мире.

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