Международное сообщение может возобновиться уже в июле.

Евгений Дитрих рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки. Об этом журналистам заявил глава Министерства транспорта России. Чиновник объяснил, что ждать рейсов за границу можно будет в июле. Однако до этого специалисты убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Затем чиновники задумаются о выходе на мировое воздушое пространство.

Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда ещё жива. Евгений Дитрих, глава Минтранса России

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Видео: government.ru