  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дитрих рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки
Сегодня, 13:28
133
lesjasap

Дитрих рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки

0 0

Международное сообщение может возобновиться уже в июле.

Евгений Дитрих рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки. Об этом журналистам заявил глава Министерства транспорта России. Чиновник объяснил, что ждать рейсов за границу можно будет в июле. Однако до этого специалисты убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Затем чиновники задумаются о выходе на мировое воздушое пространство.

Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда ещё жива.

Евгений Дитрих, глава Минтранса России

Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19.

Видео: government.ru

Теги: евгений дитрих, международное сообщение, открытие границ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии