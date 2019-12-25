Евгений Дитрих рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки. Об этом журналистам заявил глава Министерства транспорта России. Чиновник объяснил, что ждать рейсов за границу можно будет в июле. Однако до этого специалисты убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Затем чиновники задумаются о выходе на мировое воздушое пространство.
Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда ещё жива.
Евгений Дитрих, глава Минтранса России
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Видео: government.ru
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