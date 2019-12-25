О немецком модельере Карле Лагерфельде снимут сериал

Дата выхода и актерский состав проекта пока не раскрываются.

История жизни знаменитого немецкого модельера Карла Лагерфельда ляжет в основу нового сериала стрим-сервиса Disney+. Об этом сообщает издание Deadline.

Проект получил рабочее название Kaiser Karl. Его будут снимать во Франции при поддержке главной национальной киностудии Gaumont.

Действие сериала развернется летом 1972 года. Именно тогда Лагерфельд пытался стать преемником Коко Шанель. Большое внимание в проекте уделят соперничеству Лагерфельда с Пьером Берже, другом Ива Сен-Лорана, а также его любовным отношениям с Жаком де Башером.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Дата выхода и актерский состав проекта пока не раскрываются.

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Фото: ru.wikipedia.org