Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла на своем стриминговом канале

Disney объявил о съемке новой версии мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом представители компании сообщили на официальном сайте.
В планах – 39 серий по семь минут, слов в мультфильмах не будет, как и в "классическом комедийном стиле". Оригинальный сериал про двух бурундуков выходил на телеэкранах в 1989-1990 годах. Тогда маленькие зрители увидели три сезона.
Запуск сервиса Disney+ состоится в ноябре 2019 года.
На этой неделе вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2".
Скриншот: Twitter/ Disney
Видео: YouTube/ Disney Junior
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