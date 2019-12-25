Названы режиссеры продолжения сериала о Соколином глазе

Первые эпизоды снимет дуэт Берти и Берт, а так же Рис Томас.

Стало известно, кто снимет первые эпизоды сериала Marvel о новых приключениях Соколиного Глаза. Режиссерское кресло займет дуэт Берти и Берт ("Нулевая группа", "Великая"), а так же Рис Томас ("Товарищ детектив"). Об этом пишет портал DigitalSpy.

Премьера шоу запланирована на осень этого года. Его покажут на платформе онлайн видео Disney+. Главную роль исполнит американский актер Джереми Реннер. Сценаристом станет Джонатан Игла.

Напомним, Соколиный глаз (Hawkey) – это герой комиксов компании Marvel, так же известный как Голиаф, Ронин и Клинтон Фрэнсис Бартон. Он был создан Стэном Ли и Доном Хеком в 1957 году. С 1964 года персонаж входит в состав команды Мстителей.

Ранее мы писали, что Железного человека могут вернуть в киновселенную Marvel.

Фото: Instagram / jeremyrenner