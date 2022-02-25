Картина расскажет о создании полиэтилена из этана.

Российский телеканал Discovery анонсировал премьеру фильма про Иркутский завод полимеров. Ролик доступен на официальном YouTube-канале отечественного отделения. Известно, что картина будет рассказывать о предприятии, которое будет достроено только к 2024 году. Оно станет для Восточной Сибири первым объектом по изготовлению полиэтилена из этана.

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В фильме создатели покажут зрителям весь производственный цикл создания полимеров, начиная от добычи газа на месторождениях компании-владельца ИН, и заканчивая выпуском полиэтилена. Далее продукция будет применяться в машиностроении, авиастроении, медицине и строительстве. Ради съемок команда Discovery посетила Иркутск, Байкал, Усть-Кут, а также Ярактинское месторождение.

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Фото и видео: YouTube / Discovery Channel Россия

