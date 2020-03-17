Директором "Газпром-медиа" станет глава Роскомнадзора

Об этом источники сообщили журналистам РБК.

Стало известно, что компанию "Газпром-медиа" может возглавить глава Роскомнадзора Александр Жаров. По данным журналистов РБК, он уже провел встречу с председателем правления "Газпрома" и председателем совета директоров "Газпром-Медиа" Алексеем Миллером.

На вопрос "Интерфакса" Александр Жаров отказался комментировать назначение, но за него в своем телеграм-канале это сделала главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось о том, что генеральным директором "Газпром-медиа" вместо ушедшего в правительство Дмитрия Чернышенко могла бы быть Маргарита Симоньян. Первая информация о возможном назначении Жарова появилась в феврале 2020 года.