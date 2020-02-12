Жаров может уйти из Роскомнадзора в "Газпром-медиа"

Кандидатом на его место стал Андрей Липов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров может возглавить "Газпром-медиа". Об этом сообщили "Ведомости".

По информации СМИ, перестановки связаны с тем, что прежний гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко перешел на работу в правительство. Место Жарова может занять Андрей Липов, который в данный момент возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сам Жаров на вопрос о своем возможном назначении ответил, что ему об этом неизвестно.

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