  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:48
107
Rybka123
Код вставки плеера

Жаров может уйти из Роскомнадзора в "Газпром-медиа"

0 0

Кандидатом на его место стал Андрей Липов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров может возглавить "Газпром-медиа". Об этом сообщили "Ведомости". 

По информации СМИ, перестановки связаны с тем, что прежний гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко перешел на работу в правительство. Место Жарова может занять Андрей Липов, который в данный момент возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. 

Сам Жаров на вопрос о своем возможном назначении ответил, что ему об этом неизвестно.

Ранее: 

Видео: Петербургский следком заявил о снижении уровня преступности в городе

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии