Директора петербургских стоматологий подозревают в отмывании денег

В Петербурге оперативники "экономической" полиции изобличили директора стоматологических клиник в легализации денег фонда обязательного медицинского страхования. Ранее его уже задержали за их хищение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.
Ещё 3 июня 2019 года полицейские задержали 60-летнего генерального директора и фактического руководителя четырех коммерческих фирм. Он похитил более 10 миллионов рублей по подложным документам. Деньги принадлежали фонду обязательного медицинского страхования.
Далее оперативники установили возможную причастность мужчины к заключению договоров лизинга и к покупке дорогих иномарок. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Пожилая петербурженка отдала мошеннику 110 тысяч рублей на спасение внучки.
Фото: Piter.TV
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