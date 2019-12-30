Директора петербургских стоматологий подозревают в отмывании денег

Подозреваемый находится под домашним арестом.

В Петербурге оперативники "экономической" полиции изобличили директора стоматологических клиник в легализации денег фонда обязательного медицинского страхования. Ранее его уже задержали за их хищение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Ещё 3 июня 2019 года полицейские задержали 60-летнего генерального директора и фактического руководителя четырех коммерческих фирм. Он похитил более 10 миллионов рублей по подложным документам. Деньги принадлежали фонду обязательного медицинского страхования.

Далее оперативники установили возможную причастность мужчины к заключению договоров лизинга и к покупке дорогих иномарок. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Пожилая петербурженка отдала мошеннику 110 тысяч рублей на спасение внучки.

Фото: Piter.TV