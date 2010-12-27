Пожилая петербурженка отдала мошеннику 110 тысяч рублей на спасение внучки

Неизвестный убедил, что родственницу бабушки задержали.

В среду, 25 декабря, полиция Московского района получила заявление от 82-летней петербурженки. Женщина утверждала, что ночью того же дня у парадной дома на Кузнецовской улице ей встретился неизвестный и украл у нее деньги.

Мошенник убедил пенсионерку, что ее внучка задержана за противоправное деяние, но ее можно освободить крупной суммой денег. Бабушка не раздумывая отдала неизвестному 110 тысяч рублей, однако позднее поняла, что ее обманули.

По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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