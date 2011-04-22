Директор Эрмитажа поведет "Единую Россию" в Госдуму в Петербурге

Это второй раз, когда Михаил Пиотровский возглавляет партийный список.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский стал лидером партийного списка "Единой России" в Петербурге на выборы в Государственную думу. Об этом стало известно в ходе федерального съезда партии 19 июня, который состоялся в Москве. Вместе с Пиотровским список возглавляют спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Юрий Петров – победители праймериз партии.

Это второй раз, когда Михаил Пиотровский возглавляет партийный список "Единой России". В прошлый раз это было на думских выборах в 2011 году, однако глава Эрмитажа отказался от мандата после избрания. В Ленинградской области лидером партийного списка стал действующий глава региона Александр Дрозденко.

Российский президент Владимир Путин предложил включить министра обороны Сергея Шойгу и министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в пятерку списка "Единой России". По мнению главы государства, в перечне первой пятерки кандидатов должны находиться политические тяжеловесы, а также новые лица. В верхушке федерального рейтинга – главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Фото: Piter.tv