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Путин предложил включить Шойгу и Лаврова в пятерку списка "Единой России"
Сегодня, 15:43
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Путин предложил включить Шойгу и Лаврова в пятерку списка "Единой России"

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В топе также будут Проценко, Шмелева и Кузнецова.

Российский президент Владимир Путин предложил включить министра обороны Сергея Шойгу и министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в пятерку списка "Единой России". По мнению главы государства, в перечне первой пятерки кандидатов должны находиться политические тяжеловесы, а также новые лица. В верхушке федерального рейтинга глава РФ также видит  Проценко, Шмелеву и Кузнецову.

На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни.

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал россиян в высшей степени ответственно подходить к выбору депутатов Госдумы.

Теги: владимир путин, единая россия, сергей лавров, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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