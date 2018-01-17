Путин предложил включить Шойгу и Лаврова в пятерку списка "Единой России"

Российский президент Владимир Путин предложил включить министра обороны Сергея Шойгу и министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в пятерку списка "Единой России". По мнению главы государства, в перечне первой пятерки кандидатов должны находиться политические тяжеловесы, а также новые лица. В верхушке федерального рейтинга глава РФ также видит Проценко, Шмелеву и Кузнецову.

На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни.

Владимир Путин, президент РФ