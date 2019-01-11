Директор ЦРУ Бернс: TikTok представляет реальную угрозу национальной безопасности США

Эксперт объяснил, как именно Китай может влиять на американцев в приложении.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) полагает, что приложение TikTok представляет угрозу для национальной безопасности страны. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала PBS. Уильям Бернс назвал официальную позицию разведки. Он ответил на вопрос ведущей о том, разделяет ли ЦРУ позицию законодателей об опасности, которая исходит от данной социальной сети. Гость программы ответил утвердительно.

Я считаю, что она вызывает серьезную озабоченность американского правительства в том смысле, что TikTok владеет китайская компания. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Эксперт пояснил, что власти в Пекине на текущий момент обладают возможностями для получения личных сведений об американских пользователях в приложении. Они способны контролировать размещение материалов на данной онлайн-платформе. Уильям Бернс полагает, что эти действия являются "поводами для беспокойства". Днем ранее американские сенаторы одобрили документ по запрету приложения TikTok на рабочих электронных устройствах, которые используются федеральными правительственными ведомствами США.

Глава ЦРУ считает, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет расти в этом десятилетии.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour