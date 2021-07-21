Жители американского мегаполиса чувствуют запах гари.

Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка. Об этом рассказали журналисты с телеканала "360" со ссылкой на местную прессу. Очевидцы уточнили, что природные возгорания фиксируются на западном побережье страны - в штатах Вашингтон, Калифорния и Орегон. Они располагаются в более чем трех тысячах километров от главного мегаполиса США. При этом жители Нью-Йорка ощущают запах гари и видят дымное облако. Также солнце приобрело красный оттенок.

Власти города рекомендуют местному населению выходить из дома в крайних случаях. Особенно это касается пациентов с астмой, проблемами с сердцем. Содержание вредных веществ в воздухе превышено. В Национальной метеорологической службе подтвердили, что причиной ситуации являются именно лесные пожары. В Орегоне их насчитывается 13. Они продолжаются с 6 июля. Общая площадь составляет порядка 1,5 тысяч квадратных метров.

Лесные пожары в течение всего дня разгораются в пригородах Сертолово.

Видео: Youtube/patch media, Storyful Rights Management