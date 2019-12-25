Диетолог заявил, что соленые огурцы могут навредить сосудам

Эксперт рекомендует промывать соленья под водой перед употреблением.

Диетолог Алексей Березников заявил, что соленые огурцы могут навредить сосудам. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру".

По словам эксперта, чрезмерное употребление домашних солений может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Он уточнил, что избыток соли также нарушает водно-солевой баланс, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Березников рекомендует промывать соленья под водой перед употреблением. Диетолог подчеркнул, что это позволит уменьши содержание соли в продукте.

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