Диетолог сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов

Диетолог отметила, что незрелые бананы менее калорийны.

Какие бананы обладают большей ценностью для организма: недозрелые или перезрелые? На этот вопрос РИА Новости ответила врач-диетолог Ольга Кораблева.

Диетолог отметила, что незрелые бананы менее калорийны (56 ккал на 100 граммов), поэтому их можно есть на диете и людям с сахарным диабетом. В переспелых бананах уже от 90 до 100 килокалорий на 100 граммов. В них содержится много катехинов – сильных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. При лишнем весе не рекомендуется есть переспелые бананы.

Один-два банана в день в любом случае полезны для организма, так как в ягоде около 10% от дневной нормы калия и почти 30% суточной потребности в фолиевой кислоте.

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