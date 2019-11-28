Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы

Соломатина предупредила, что употребление недозрелых ягод может вызвать острую кишечную непроходимость.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде хурмы и рассказала, кому вредно есть эту ягоду.

В хурме много макро и микроэлементов, магний помогает расслабить сосуды, а калий выводит из организма лишнюю жидкость и снижает давление. Также ягода из-за содержания йода, пектины и пищевых волокон помогает убирать излишки холестерина.

Однако хурма может оказывать закрепляющее действие, что вызывает запор у взрослых. По этой причине ягоду нельзя давать детям до трёх лет. Также в хурме много сахара, поэтому она очень калорийная.

Соломатина предупредила, что употребление недозрелых ягод может вызвать острую кишечную непроходимость. А поврежденная кожица ягоды может говорить о наличии вредных микроорганизмов.

Ученые назвали новое опасное свойство сахара.

Видео: YouTube/ Margaret Badore, Noal Farm