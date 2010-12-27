Ученые назвали новое опасное свойство сахара

Исследования проводились на мышах.

Канадские ученые из Университета Альберты пришли к выводу, что употребление сахара повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Результаты исследований, которые проводились на мышах, опубликовали на сайте вуза.

У мышей, в рацион которых входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени. Сахар стимулировал развитие бактерий, продукты жизнедеятельности которых потом могут перейти и в другие органы.

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