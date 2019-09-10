Диетолог рассказала о вреде сухих завтраков для детей

При употреблении с утра шоколадных шариков, у ребенка сразу повышается уровень глюкозы в крови, а затем он быстро падает.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как ежедневное употребление сухих завтраков может повредить ребенку. Об этом сообщила "Вечерняя Москва".

При употреблении с утра шоколадных шариков, у ребенка сразу повышается уровень глюкозы в крови, а затем он быстро падает. Школьник через короткое время хочет снова есть, он чувствует раздражительность и упадок сил. При частом употреблении шоколадных шариков или хлопьев, может развиться преддиабетическое состояние, а затем и диабет.

Также это может привести к ожирению ребенка, если он не тратит полученную энергию с бешеной скоростью. Елена Соломатина

Вместо того, чтобы давать детям сухие завтраки каждый день, диетолог посоветовала варить кашу. Ранее Роскачество нашло в шоколадных шариках для завтрака токсины.

Видео: YouTube/ SAS-ASMR, Discovery UK, The Cooking Foodie, Matt Stonie