Диетолог назвал максимальную суточную норму орехов

Также врач не советовал отмерять количество орехов горстями.

Максимальная разрешенная суточная норма орехов составляет 50 граммов, однако это не значит, что есть их можно каждый день. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил врач-диетолог Дмитрий Бобунов.

Также диетолог не советовал отмерять количество орехов горстями, для этого лучше пользоваться кухонными весами. Это делается для того, чтобы в организм поступило нужное количество питательных веществ, без лишнего жира.

Дмитрий Бобунов также отметил, что нужно учитывать общую энергетическую ценность блюда и число жиров в нем при добавлении орехов. То есть, если салат заправлен маслом, то орехи уже добавлять не стоит.

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