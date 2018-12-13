Пострадавшую при падении строительных лесов на Дворцовой девочку выписывают из больницы

Диана будет дома уже к первому мая.

Девочка, пострадавшая из-за падения строительных лесов на Дворцовой площади, идет на поправку. Ее выписывают из больницы. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Родственники пациентки заявили, что после очередной операции Диана может садиться.

Дела идут потихоньку. 30 апреля Диану выписывают, месяц будем сидеть дома, потом посмотрим объяснила мама потерпевшей

Петербурженка заметила, что семья сохраняет боевое настроение: они по-прежнему верят в чудо. На данный момент продолжается расследование данного инцидента. Судебное заседание с участием застройщика перенесено на 31 мая.

Напомним, что 16-летняя школьница проживает на пятом этаже в Шушарах. Девочке тяжело передвигаться, так как в доме отсутствует лифт. Мать Дианы пытается договориться с компанией, установившей строительные леса на арке Главного штаба, о покупке квартиры на первом этаже.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы собрали около 250 тысяч на лечение девочки, на которую упали леса.

Фото и видео: Piter.tv