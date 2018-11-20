Пострадавшей при падении строительных лесов петербурженке оформили инвалидность

У Дианы Савенковой диагностировали перелом позвоночника и ушиб спинного мозга.

16-летней петербурженке Диане Савенковой, пострадавшей при падении строительных лесов возле Главного штаба Эрмитажа, дали III группу инвалидности. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова мамы девочки Людмилы.

К девочке в Сестрорецк приехала комиссия и одобрила присвоение инвалидности. Это означает, что теперь у Дианы будет больше возможностей. Напомним, Диана вместе с мамой и сестрой живет на пятом этаже. После перелома позвоночника и ушиба спинного мозга девушка прикована к кровати. Теперь специальные службы будут помогать ей выбираться на свежий воздух. Кроме того, инвалидам положено пособие. Мама девочки Людмила работает уборщицей и воспитывает двух дочерей, поэтому финансовые возможности семьи сильно ограничены.

В настоящий момент девочка проходит реабилитацию в Сестрорецке на новейшем швейцарском тренажере Lokomat, который учит ее заново ходить. Кроме того, для нее изготовили специальный корсет — в нем она может сидеть и стоять без дополнительной поддержки.

Напомним, инцидент произошел 21 августа 2018 года. В Петербурге бушевал ураганный ветер, который обрушил строительные леса у арки Главного штаба. Конструкция упала на Диану. Прогнозы врачей оказались неутешительными. Однако молодая пациентка не отчаивается. Она мужественно переносит все трудности и надеется, что снова начнет ходить и жить полноценной жизнью.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело после обрушения лесов у арки Главного штаба.

Видео: Piter.TV