Пострадавшая при падении строительных лесов на Дворцовой школьница переедет с семьей в соцжилье

Двухкомнатную квартиру предложил жилищный отдел администрации Пушкинского района .

Школьницу Диану, которая получила тяжелейшие травмы, когда на нее упали строительные леса на Дворцовой площади, обеспечат социальным жильем. Об этом сообщила мама девочки Людмила "Петербургскому дневнику".

Вчера я ездила в жилищный отдел администрации Пушкинского района за простой справкой, и тут мне сказали, что есть возможность получить двухкомнатную квартиру в поселке Шушары, потому что кто-то вышел из очереди. Людмила, мама девочки

Прежнее жилье семьи тоже находится в Шушарах, но в доме нет лифта, а семья живет на 5 этаже. Для того, чтобы попасть домой, для девочки приходится нанимать носильщиков.

Диана сейчас в реабилитационном центре в Сестрорецке, но на днях ее выписывают. Людмила, мама девочки

Как отметила Людмила, в квартире пока что ничего нет, но они как можно быстрее постараются ее обустроить. Диана перенесла несколько операций и уже сейчас врачи говорят о положительной динамике лечения девочки.

В конце 2018 года петербуржцы собрали около 250 тысяч на лечение девочки, на которую упали леса.

Видео: ВК/ Людмила Савенкова