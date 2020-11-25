Леонардо Ди Каприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе

Актер исполняет главную роль в криминальной драме "Убийцы цветочной луны".

Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе. Культовый режиссер снимает криминальную драму "Убийцы цветочной луны", в которой Ди Каприо исполняет главную роль.

Действие развернется в 1920-х гг. вокруг индейского племени осейдж, проживающего в Оклахоме. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР. Стражи порядка приступают к расследованию.

Премьера нового фильма Мартина Скорсезе должна была состояться в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что на телеканале "Россия 1" состоялась премьера исторической драмы "Обитель".

Фото: Instagram / leonardodicaprio