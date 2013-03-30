Детский омбудсмен Петербурга рассказала об итогах несанкционированных акций

За два дня суды Петербурга рассмотрели 30 протоколов в отношении подростков, задержанных на митингах 23, 31 января и 2 февраля.

Во вторник, 9 февраля, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина высказалась о подростках, которых задержали на несанкционированных митингах.

За два дня суды рассмотрели около 30 протоколов: в основном это были молодые люди 16-17 лет, подростки отмечали, что просто гуляли, лозунги не выкрикивали, об акциях не знали и об участии сожалеют. Митянина отметила, что дети приняли происходящее как развлечение.

По словам омбудсмена, детям запрещается участвовать в митингах потому, что в таком возрасте подростки не отдают полный отчет своим действиям, не задумываются об опасностях, негативных последствиях и серьезности ситуации.

Кроме того, Митянина заметила, что "практически все говорят одну и ту же легенду. Такое чувство, что все ребята были подготовлены одним каким-то управляющим", и в очередной раз попросила родителей не допускать своих детей на участие в подобных акциях.

Что известно о возбужденных уголовных делах в Петербурге после митинга 31 января.

Фото: Piter.TV