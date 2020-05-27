Десятилетняя девочка напугала грабителя и обратила его в бегство

Десятилетняя девочка напугала грабителя, после чего тот сбежал. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания инцидент произошел в американском городе Бейкерсфилд, в штате Калифорния.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда вор решился забраться в открытый гараж. В этот момент школьница Лола Летурно ожидала в автомобиле свою мать, которая еще не покинула дом. Девочка без раздумий при приближении злоумышленника выскочила из машины. Она набросилась на преступника с криками "Вон отсюда".
Она была очень напугана...Для нее это был такой храбрый поступок
Джордан Пендли, мать девочки
В настоящее время неудавшимся грабителем занимается полиция. Мужчину разыскивают.
Американка вернула обручальное кольцо при помощи мужчины с металлоискателем.
Видео: Daily Mail
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