Десятилетняя девочка напугала грабителя и обратила его в бегство

Школьница защитила семейное имущество от вора.

Десятилетняя девочка напугала грабителя, после чего тот сбежал. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания инцидент произошел в американском городе Бейкерсфилд, в штате Калифорния.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда вор решился забраться в открытый гараж. В этот момент школьница Лола Летурно ожидала в автомобиле свою мать, которая еще не покинула дом. Девочка без раздумий при приближении злоумышленника выскочила из машины. Она набросилась на преступника с криками "Вон отсюда".

Она была очень напугана...Для нее это был такой храбрый поступок Джордан Пендли, мать девочки

В настоящее время неудавшимся грабителем занимается полиция. Мужчину разыскивают.

Американка вернула обручальное кольцо при помощи мужчины с металлоискателем.

Видео: Daily Mail