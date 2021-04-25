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Депздрав Москвы проверит видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

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Дело находится на контроле Александра Бастрыкина.

Следственный комитет России ведет проверку видео, на котором работники медучреждения издеваются над пожилой женщиной  в больнице имени Иноземцева в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, ранее в Сети появился ролик, на котором медсестры больницы якобы издеваются над пожилой пациенткой: они повышают голос в ее адрес и избивают.

В пресс-службе заявили, что доклад о первых проверках по факту этого дела потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он настоял на опросе пациентов медучреждения и доскональном изучении ситуации.

Ранее в Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: александр бастрыкин, больница имени иноземцева, департамент здравоохранения москвы, издевательство над пациентами
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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