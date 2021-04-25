Депздрав Москвы проверит видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

Дело находится на контроле Александра Бастрыкина.

Следственный комитет России ведет проверку видео, на котором работники медучреждения издеваются над пожилой женщиной в больнице имени Иноземцева в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, ранее в Сети появился ролик, на котором медсестры больницы якобы издеваются над пожилой пациенткой: они повышают голос в ее адрес и избивают.

В пресс-службе заявили, что доклад о первых проверках по факту этого дела потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он настоял на опросе пациентов медучреждения и доскональном изучении ситуации.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT