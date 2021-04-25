Депздрав Москвы проверит видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

Следственный комитет России ведет проверку видео, на котором работники медучреждения издеваются над пожилой женщиной в больнице имени Иноземцева в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
По данным ведомства, ранее в Сети появился ролик, на котором медсестры больницы якобы издеваются над пожилой пациенткой: они повышают голос в ее адрес и избивают.
В пресс-службе заявили, что доклад о первых проверках по факту этого дела потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он настоял на опросе пациентов медучреждения и доскональном изучении ситуации.
Ранее в Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику.
Видео: Telegram/LIFE SHOT
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