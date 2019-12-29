В турецком парламенте массово подрались депутаты двух партий

Конфликт разгорелся после критики в адрес Эрдогана.

В среду, 4 марта, выступления в турецком Великом национальном собрании прервались массовой дракой, сообщает телеканал NTV.

Конфликт вспыхнул во время речи Энгина Озкоча, главы парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП). Политик раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Негативное жесткое высказывание повлекло драку между депутатами возглавляемой турецким лидером Партии справедливости и развития и НРП.

Пока одни парламентарии размахивали кулаками, другие падали на пол, роняя кресла. Чем закончилась крупная потасовка, издание не уточняет.

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Видео: Youtube/Pusholder