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В турецком парламенте массово подрались депутаты двух партий

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Конфликт разгорелся после критики в адрес Эрдогана.

В среду, 4 марта, выступления в турецком Великом национальном собрании прервались массовой дракой, сообщает телеканал NTV.

Конфликт вспыхнул во время речи Энгина Озкоча, главы парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП). Политик раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Негативное жесткое высказывание повлекло драку между депутатами возглавляемой турецким лидером Партии справедливости и развития и НРП.

Пока одни парламентарии размахивали кулаками, другие падали на пол, роняя кресла. Чем закончилась крупная потасовка, издание не уточняет.

Ранее мы рассказывали, что Турция может парализовать Черноморский флот.

Видео: Youtube/Pusholder

Теги: массовая драка, парламент, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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